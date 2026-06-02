Staking luchtverkeersleiders België zorgt voor 200 annuleringen

BRUSSEL (ANP/BELGA) - Ongeveer tweehonderd vluchten op Brussels Airport gaan niet door vanwege de staking bij luchtverkeersleider Skeyes, meldt persbureau Belga. Eerder werd bekend dat door de acties tussen 14.00 uur en 21.00 uur geen vluchten plaatsvinden van en naar België.

De staking heeft te maken met onrust over de afspraken rond de komst van een digitaal controlecentrum in Namen. In de nacht van maandag op dinsdag vond al een spontane staking bij Skeyes plaats van 02.30 uur tot 07.30 uur. Een aantal vluchten kon daardoor niet doorgaan en andere liepen vertraging op.

Brussels Airport zegt zich nu vooral te richten op de afhandeling van de vluchten die gepland stonden tijdens de staking. De luchthaven in Zaventem vraagt passagiers om niet naar het vliegveld te komen als hun vlucht is geannuleerd.