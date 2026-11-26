MÜNCHEN (ANP/DPA) - De Duitse vakbond Verdi heeft opgeroepen tot stakingen bij elf Amazon-vestigingen in Duitsland op koopjesdag Black Friday. Verdi wil het Amerikaanse webwinkelconcern dwingen juridisch bindende cao's af te sluiten.

"Ondanks grote intimidatie staken de medewerkers van Amazon voor de erkenning van de cao's in de detailhandel en voor een cao die goed en gezond werken garandeert", zegt Silke Zimmer, bestuurslid van Verdi.

De vakbond stelt onder meer dat de salarissen bij Amazon vaak onvoldoende zijn om van te leven en dat het werk een zware fysieke belasting vormt. "Daarbij gaat het om eentonige werkzaamheden in de distributiecentra, het tillen van zware spullen, maar ook om de strategie van de webwinkelreus om werknemers op de werkvloer streng te controleren." Volgens Verdi worden de ongeveer 40.000 medewerkers bij iedere werkstap gevolgd met behulp van digitale trackers.

Amazon benadrukt dat het zijn bestellingen "betrouwbaar blijft bezorgen", ondanks de stakingen.