Stakingen dreigen bij FNV zelf na negeren ultimatum door bestuur

UTRECHT (ANP) - Medewerkers van vakbond FNV hebben maandag besloten dat er mogelijk wordt gestaakt bij de vakbond zelf. Volgens FNV Personeel is het ultimatum genegeerd dat eerder aan het vakbondsbestuur werd gesteld. Naast het "dringende advies" aan de FNV-top om zich terug te trekken, eiste de interne vakbond dat de verkiezingen voor een nieuwe voorzitter worden uitgesteld. Maar inmiddels is besloten om deze verkiezingen te laten doorgaan.

In eerste instantie gaat FNV Personeel, dat de belangen van het personeel van de bond zelf behartigt, campagne voeren om steun te vragen aan leden voor sociale veiligheid binnen de bond. Zo wordt hiervoor via LinkedIn aandacht gevraagd en worden verschillende kantoren bezocht om personeel te informeren.

"Mocht dat allemaal onvoldoende zijn, hebben we wel besloten dat er dan inderdaad wel echt gestaakt gaat worden. Maar omdat we daarmee de gewone leden in de weg zitten, proberen we dat wel zo lang mogelijk uit te stellen", zei Judith Westhoek namens FNV Personeel. "Als het niet anders kan, dan is dat de enige weg, maar we hopen dat het bestuur nog tijdig tot inzicht komt."