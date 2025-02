VVD wil dat Faber na kritisch advies vaart maakt met asielwetten

DEN HAAG (ANP) - VVD'er Queeny Rajkowski vindt dat asielminister Marjolein Faber vaart moet maken met haar asielwetten nadat de Raad van State hier advies over heeft uitgebracht. "Snelheid is voor ons zeker van belang, maar dat betekent niet onzorgvuldig", aldus het Kamerlid. Ze vindt dat Faber het advies serieus moet nemen en dat het "prima" is als de PVV-bewindsvrouw naar aanleiding daarvan aanpassingen doet, zolang het maar "voortvarend kan".

Faber heeft nog niet inhoudelijk gereageerd op de adviezen. Maar vrijdag heeft ze naar aanleiding van medialekken hierover laten weten dat ze hooguit "een punt of een komma" zal verzetten. Ook haar partijleider Geert Wilders ziet aanpassingen niet zitten.

Rajkowski vindt het belangrijk dat "zo min mogelijk vertraging" wordt opgelopen zodat "deze noodzakelijke wetten doorgevoerd én uitgevoerd kunnen worden". Juist de uitvoerbaarheid van de wetten is een van de centrale kritiekpunten van de Raad van State.

Zij onthoudt zich vooralsnog van een inhoudelijke reactie op het uiterst kritische RvS-advies. De VVD-parlementariër vindt dat het in de eerste plaats aan de minister is om met een schriftelijke reactie te komen.