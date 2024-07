Beachvolleybalsters Stam/Schoon ook naar achtste finale op Spelen

PARIJS (ANP) - Beachvolleybalsters Katja Stam en Raïsa Schoon hebben zich bij de Olympische Spelen in Parijs verzekerd van een plek in de achtste finales. Het Nederlandse duo liet de Japanse speelsters Miki Ishii en Akiko Hasegawa in twee sets kansloos: 21-16 21-14. Stam en Schoon versloegen eerder Monika Paulikiene en Aine Raupelyte uit Litouwen (21-19 21-17) en kunnen daardoor een plek bij de laatste zestien teams niet meer ontgaan.

Eerder op dinsdag bereikten de Nederlandse beachvolleyballers Stefan Boermans en Yorick de Groot in het mannentoernooi ook de achtste finales.