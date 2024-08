Starbucks presenteert nieuwe topman na tegenvallende resultaten

SEATTLE (ANP/BLOOMBERG) - Starbucks heeft onverwacht een nieuwe topman naar voren geschoven. Brian Niccol, nu nog topman van restaurantketen Chipotle Mexican Grill, gaat het koffiebedrijf per 9 september leiden. De huidige topman Laxman Narasimhan treedt per direct terug, ook als lid van de raad van bestuur. Starbucks had al langer te maken met tegenvallende verkopen van zijn koffie en thee.

De activistische belegger Eliott Investment Management zou actief hebben aangedrongen op verbeteringen binnen Starbucks. In de eerste maanden van dit jaar zag Starbucks zijn verkoop ook al terugvallen. Het ging toen om de eerste verkoopafname voor Starbucks sinds de coronacrisis. Eerder dit jaar verlaagde de koffieketen zijn prognoses voor de rest van het boekjaar, omdat Starbucks al vreesde dat zijn cafés een aantal kwartalen ondermaats blijven presteren.

In afwachting van Niccol neemt financieel topman Rachel Ruggeri de functie van Narasimhan waar. Starbucks roemt Niccol in een verklaring om zijn prestaties bij Chipotle Mexican Grill. "De omzet is bijna verdubbeld, de winst is bijna verzevenvoudigd en de aandelenkoers is tijdens zijn leiderschap met bijna 800 procent gestegen", somt het bedrijf op. Niccol zegt dankbaar te zijn voor de kans om "leiding te geven aan dit ongelooflijke bedrijf".