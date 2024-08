Topman Pandora: binnen 10 jaar kopen mensen vooral labdiamanten

KOPENHAGEN (ANP/BLOOMBERG) - Consumenten kopen binnen tien jaar meer diamanten die in een laboratorium zijn gemaakt dan gedolven diamanten, denkt de topman van de Deense sieradenfabrikant Pandora, Alexander Lacik. Volgens hem wordt het steeds duurder om sieraden te maken met gedolven diamanten en is de winning en productie ervan steeds nadeliger voor het klimaat.

Pandora is de grootste sieradenfabrikant van de wereld en lanceerde in juni zijn eerste sieradencollectie in Europa met diamanten uit een lab. De juwelen in die winkel in Kopenhagen worden volgens Lacik op een "verrassend hoog niveau" verkocht. "Wij zijn de eersten die laboratoriumdiamanten op de markt in Denemarken brengen, maar de ontvangst is tot nu toe heel positief", zegt hij in een interview met Bloomberg TV.

De sieradenmaker verkoopt ook sieraden met kunstmatige diamanten in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Australië, Brazilië en Mexico en wil dit wereldwijd uitrollen. De topman schat dat een vijfde van de totale markt op dit moment bestaat uit 'kweekdiamanten'.

Labdiamanten zijn overigens niet hetzelfde als nepdiamanten zoals zirkonia. Labdiamanten zijn duurder om te maken en blijven langer mooi dan nepedelstenen.