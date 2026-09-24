ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Starbucks sluit 250 onderpresterende koffiebars in Noord-Amerika

Economie
door anp
donderdag, 24 september 2026 om 13:31
anp240926124 1
Volg ons op Google Nieuws
SEATTLE (ANP/BLOOMBERG) - Starbucks sluit 250 slecht presterende vestigingen in de Verenigde Staten en Canada. Dat komt neer op ongeveer 1 procent van het totale aantal koffiebars in Noord-Amerika. Volgens het bedrijf kan daardoor de omzet en winst worden verhoogd en is uiteindelijk het doel om op langere termijn het netwerk weer uit te breiden.
Starbucks heeft "locaties geïdentificeerd waarvan wij niet geloven dat we er consequent de ervaring kunnen bieden die we voor klanten en medewerkers voor ogen hebben, of waar we geen perspectief zien op aanvaardbare financiële prestaties", aldus operationeel directeur Mike Grams in een bericht aan de medewerkers, ingezien door Bloomberg.
Topman Brian Niccol is sinds zijn aanstelling twee jaar geleden al bezig met een herstelplan. De Amerikaanse koffieketen kampt al langer met dalende verkopen, onder meer doordat klanten minder besteden na prijsverhogingen en lange wachttijden. Afgelopen kwartaal werden de eerste resultaten van het plan zichtbaar.
loading

POPULAIR NIEUWS

IMG_4830

Duitsland voert per januari een maximumprijs aan de pomp in, naar Belgisch model. Zou dat in Nederland ook schelen?

167867066_m

Gepensioneerd in 2027: ouderenkorting omlaag, zorgpremie omhoog, dit kost het je

Ouder rekent hogere kosten voor kinderopvang door

Bijna gratis kinderopvang? Niet voor gezinnen onder €56.000.

download (1)

Dit zijn de 6 slechtste dieetadviezen die voedingsexperts ooit hoorden

ANP-84559071

Na jaren juridisch gevecht: ex-Martinair-piloten kunnen tonnen aan achterstallig loon krijgen

83433830_m

Je auto (en fabrikant) slaat een schat aan privédata op: zo wis je deze gegevens

Loading