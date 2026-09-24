Nationalistische studenten niet meer welkom op intromarkt Radboud

NIJMEGEN (ANP) - De Groot-Nederlandse Studenten Vereniging (GNSV) krijgt geen plek meer op de introductiemarkt van de Radboud Universiteit in Nijmegen. De universiteit heeft dat donderdag bevestigd na een bericht van Omroep Gelderland. De instelling denkt nog na over andere maatregelen tegen de nationalistische studentenclub. "We gaan ze niet meer faciliteren, we willen ze niet meer ontvangen, we willen niets met ze te maken hebben", aldus een woordvoerder van de universiteit.

De Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) waarschuwden dinsdag voor organisaties als de GNSV. Die zouden een "zachtere versie" van zichzelf presenteren om hun denkbeelden acceptabel te maken voor een grotere groep mensen. Volgens de diensten profileert de GNSV zich als een "conservatief-nationale" studentenvereniging, maar hebben de leden "diep racistische opvattingen over de Nederlandse identiteit".

De GNSV was wel toegelaten tot de introductiemarkt van vorige maand. De universiteit besloot uiteindelijk om de vereniging alsnog te weren vanwege een dreigende tegendemonstratie. "We konden hun veiligheid niet garanderen", aldus een woordvoerder. De GNSV trok zich vorig jaar terug van de intromarkt na de arrestatie van een lid. Hij werd later veroordeeld tot twee jaar gevangenisstraf, waarvan een jaar voorwaardelijk, voor het bezit van wapens. De man werd eerder ook verdacht van het voorbereiden van een terreuraanslag, maar daar is hij niet voor vervolgd. In 2023 werden GNSV-leden bij hun kraam aangevallen door enkele anderen. Die werden vrijgesproken.

Ontstaan GNSV

De GNSV is in 2021 opgericht door leden van de extreemrechtse Geuzenbond. De vereniging roept op tot onder meer het samenvoegen van Nederland en Vlaanderen.

Op een introductiemarkt kunnen disputen, sportverenigingen, maatschappelijke organisaties, politieke partijen en hun jongerenafdelingen en andere instanties zich daar voorstellen aan eerstejaarsstudenten.