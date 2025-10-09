Humanitaire hulp Gaza moet op gang komen in eerste fase van deal

SHARM EL-SHEIKH (ANP/AFP) - Zodra het akkoord tussen Israël en Hamas over de eerste fase van het vredesplan voor Gaza is ondertekend, zal de humanitaire hulp richting Gaza op gang komen. Volgens een Hamas-functionaris moeten in de eerste vijf dagen van het staakt-het-vuren dagelijks minimaal 400 vrachtwagens met hulpgoederen de Gazastrook binnenrijden. Daarna moet dat aantal verder toenemen.

De deal bepaalt ook dat inwoners die eerder gedwongen naar het zuiden waren verplaatst, kunnen terugkeren naar het noorden en Gaza-Stad.

Volgens een bron binnen Hamas wordt de deal donderdag in de Egyptische hoofdstad Caïro ondertekend. Daarna beginnen onderhandelingen over de tweede fase "meteen", aldus een functionaris van Hamas.