ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Humanitaire hulp Gaza moet op gang komen in eerste fase van deal

Samenleving
door anp
donderdag, 09 oktober 2025 om 5:58
anp091025044 1
SHARM EL-SHEIKH (ANP/AFP) - Zodra het akkoord tussen Israël en Hamas over de eerste fase van het vredesplan voor Gaza is ondertekend, zal de humanitaire hulp richting Gaza op gang komen. Volgens een Hamas-functionaris moeten in de eerste vijf dagen van het staakt-het-vuren dagelijks minimaal 400 vrachtwagens met hulpgoederen de Gazastrook binnenrijden. Daarna moet dat aantal verder toenemen.
De deal bepaalt ook dat inwoners die eerder gedwongen naar het zuiden waren verplaatst, kunnen terugkeren naar het noorden en Gaza-Stad.
Volgens een bron binnen Hamas wordt de deal donderdag in de Egyptische hoofdstad Caïro ondertekend. Daarna beginnen onderhandelingen over de tweede fase "meteen", aldus een functionaris van Hamas.
loading

POPULAIR NIEUWS

shutterstock 524434660

10 dingen die mannen graag horen en 10 dingen waar ze bang voor zijn

ANP-538607193

Een studie van een half miljoen medische dossiers linkt virussen keer op keer aan dementie

shutterstock_671483350

Als je deze dingen herkent ben je vermoedelijk sociaal minder intelligent dan je denkt

ANP-537832858

Oud-bondskanselier Angela Merkel onder vuur: ‘schaamteloze geschiedvervalsing’

ANP-530263368

Waarom hebben mannen tepels, en gaven ze ooit borstvoeding?

ANP-510378496

Rampspoed VVD stapelt zich op: senator verlaat zinkend schip, behoudt Eerste Kamer-zetel

shutterstock_2626133895 (1)

Waarom gaat de een vreemd en weerstaat de ander de verleiding?

Loading