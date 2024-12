‘Statiegelddirecteur’ Hester Klein Lankhorst over de afvalchaos in de steden:‘Ik vind niet dat het mis is gegaan.’

Sinds er statiegeld wordt geheven op blikjes is het in de binnensteden een nog smeriger puinhoop dan daarvoor. Vooral Amsterdam lijdt onder zwervers en anderen die openbare prullenbakken omkeren op zoek naar blikjes.

Maar gelukkig: de verantwoordelijke vrouw vindt dat het prima gaat. Hester Klein Lankhorst is directeur van Verpact, de stichting die namens het bedrijfsleven verantwoordelijk is voor de recycling van verpakkingen met en zonder statiegeld. ‘Ik vind niet dat het mis is gegaan', zegt ze tevreden tegen het FD. 'We zijn hard op weg om het wettelijke inzameldoel van 90% te halen. Je moet je ook afvragen of zo’n doelstelling überhaupt wel binnen anderhalf jaar, sinds de invoering van statiegeld op blikjes, te halen is. Het duurt gewoon even voordat een systeem goed loopt en de consument eraan gewend is. Andere landen hebben er veel langer over gedaan.’

‘Mensen hebben kritiek, maar het is maar goed dat ze er iets van vinden. Dan denken ze erover na en leveren ze misschien sneller hun blikje of flesje in.’

‘De problemen op straat heb je in een aantal grote steden. Gelukkig is het beperkt tot een aantal wijken, verder is dit probleem er nauwelijks. Mijn ouders wonen in het oosten van het land en daar speelt dit veel minder. Maar goed, dat statiegeld zwerfafval zou opleveren hebben we onderschat.’

Er blijkt nog een probleem. Verpact van Klein Lankhorst wordt betaald om te zorgen dat 90 procent van de verpakkingen worden ingezameld. Het is per definitie onmogelijk dat te halen, omdat nog altijd veel producenten geen statiegeld vragen.

"Het wordt inderdaad heel lastig om die 90% te gaan halen. Nu zeggen we: laten we ook op sapflessen statiegeld gaan heffen, dan komen we nog iets hoger uit. Dat stimuleren we bij onze achterban door kortingen te geven als ze producten toevoegen aan het statiegeldsysteem. Sommige fabrikanten hebben ook al vrijwillig statiegeld op sapflessen ingevoerd, zoals op de flessen met verse sinaasappelsap of fruitsmoothies."