Steeds meer goedkoop merkloos bier in cafe's en restaurants

Om winst te kunnen maken zonder belachelijke prijzen te hoeven rekenen, schenken steeds meer uitgaansplaatsen merkloos bier. Horecabier, heet het.

Bij Horecabier betaalt een ondernemer € 80 voor een fust van 50 liter pils. Bij Heineken is dat, inclusief extra kosten voor glazen, bonussen en andere spiegels en kraaltjes, inmiddels € 210, denkt het FD. Zelfs met een korting van 50% is een kroegbaas of restauranthouder met Horecabier een stuk goedkoper uit.

Het Horecabier wordt vermoedelijk gebrouwen door de Limburgse brouwerij Alfa. Met een afzet van 4 miljoen liter per jaar heeft het bedrijf nog geen 3% van de biermarkt voor de horeca in handen. Maar ondernemers die niet met leningen of huurverplichtingen aan grote brouwers gebonden zijn, kiezen wel vaker voor een onbekend merk op de tap. Zeker nu de bekende biermerken sinds de coronaperiode prijsverhogingen van meer dan 20% hebben doorgevoerd.

De horecabedrijven hebben bijna allemaal een groot probleem. Als mensen willen bezuinigen omdat ze het krapper hebben, is uitgaan het eerste slachtoffer. De horeca heeft te maken met sterk opgelopen kosten voor personeel, huur en inkopen, maar een biertje of maaltijd nog duurder maken durven ze niet aan. Klanten blijven nu al weg, zo bleek vorige week op de vakbeurs Horecava. Voor het eerst bezuinigen zelfs jongeren op hun bestedingen aan uit eten gaan en de ‘latte’ buiten de deur.