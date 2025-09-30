Suriname gaat drie zware jaren tegemoet, zegt president

PARAMARIBO (ANP) - Suriname verwacht in 2029 miljarden dollars uit de oliewinning in diepzee, maar kijkt nu aan tegen een aanzienlijk begrotingstekort. In de begroting voor 2026 is een gat van 3,5 procent van het bruto binnenlands product, dus van de waarde van alle goederen en diensten die het land produceert.

President Jennifer Geerlings-Simons presenteerde dinsdag in de Nationale Assemblee, het Surinaamse parlement, de beleidsplannen van haar regering. De situatie vergt "stalen zenuwen, verantwoorde beleidsvoering en daadkracht", zei Simons, "maar vooral vertrouwen en eerlijke samenwerking - over partijgrenzen, sectorale en enge economische belangen heen."

Om de gevolgen van inflatie te beperken en de koopkracht te versterken, heeft de regering in juli na haar aantreden de loonbelasting verlaagd op overwerk, vakantiegeld en bonussen. Hervorming van de douane en de belastingdienst moet zorgen voor inkomstenverhoging. Ook kunnen mensen boetevrij hun achterstallige belasting betalen.

Productie verhogen, ambtenarenapparaat afslanken en minder afhankelijk

Net als haar voorganger Chan Santokhi wil Simons de productie verhogen, het ambtenarenapparaat afslanken en het land minder afhankelijk maken van mijnbouw en de winning van andere grondstoffen. Toerisme en landbouw kunnen belangrijke sectoren worden. De president besteedde één alinea aan agrarische ontwikkeling, zette plannen voor toerisme uiteen en sprak bijna twintig minuten over verbetering van de gezondheidszorg.

Suriname loopt jaarlijks 20 tot 30 miljoen dollar mis aan inkomstenbelasting van bedrijven in de olie- en gassector, zei directeur Annand Jagesar van de Staatsolie Maatschappij kort voor de vergadering. Zijn bedrijf helpt de belastingdienst om dat geld toch te ontvangen. Uit Noorwegen komen twee belastingexperts daarbij assisteren.