Oud-president Kabila van Congo bij verstek ter dood veroordeeld

KINSHASA (ANP/RTR) - Een militaire rechtbank in Congo heeft oud-president Joseph Kabila bij verstek ter dood veroordeeld. Hij was berecht voor allerlei misdrijven, waaronder verraad en misdaden tegen de menselijkheid.

Kabila was bijna twee decennia president van het enorme, grondstofrijke Afrikaanse land. Hij maakte in 2018 duidelijk een stap terug te doen na dodelijke protesten tegen zijn bewind.

De afgelopen jaren zou de oud-president vooral in Zuid-Afrika zijn verbleven. Ook dook hij op in rebellengebied in Congo.

Rebbelengroep M23

De Congolese Senaat besloot eerder dit jaar de onschendbaarheid van Kabila in te trekken nadat hem banden met rebellengroep M23 waren verweten. Dat betekende dat hij vervolgd kon worden.

Kabila reageerde destijds verontwaardigd op dat besluit. Hij klaagde dat het rechtssysteem werd misbruikt voor politieke doeleinden.