Vijlbrief hoopt nog steeds op 'goed gesprek' met bonden over AOW

DEN HAAG (ANP) - Minister van Sociale Zaken Hans Vijlbrief hoopt nog steeds op een "goed gesprek" met de vakbonden over het coalitieplan om de pensioenleeftijd sneller te laten oplopen. Bonden FNV, CNV en VCP hebben juist gezegd dat ze geen enkel overleg willen voeren zolang de AOW-plannen op tafel liggen.

Met steun van de coalitie nam de Tweede Kamer donderdag een motie aan om de AOW-plannen te "verzachten". Mede-indiener Gidi Markuszower claimde dat de plannen daarmee van tafel zijn. Vijlbrief zei daarentegen: "We gaan helemaal niks afzwakken." Wat hem betreft laat de motie alleen een bereidheid zien om over alternatieven te praten.

"Ze komen echt koffie drinken, ze komen kennismaken", zei D66'er Vijlbrief over de vakbonden. Dat gesprek zou komende week plaatsvinden. "Dan kunnen we heel precies horen van hen waar precies hun probleem zit."

'IJskoude mededeling'

Volgens de vakbonden wordt het kennismakingsgesprek een "ijskoude mededeling dat alle gesprekken opgeschort en acties voorbereid worden". Ze zien in het plan een schending van het pensioenakkoord, waarin is afgesproken om de pensioenleeftijd acht maanden te laten stijgen met elk jaar dat de gemiddelde levensverwachting omhooggaat. De coalitie wil de AOW-leeftijd één op één aan de levensverwachting koppelen.

Vijlbrief: "Het pensioenakkoord is belangrijk, en de Kamer heeft natuurlijk gelijk en de bonden hebben gelijk: dat doorbreek je in zekere zin hiermee." Maar maatregelen zijn volgens hem nodig om de AOW betaalbaar te houden.