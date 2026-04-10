Stefano Gabbana gestopt als voorzitter modehuis Dolce & Gabbana

MILAAN (ANP) - Stefano Gabbana is gestopt als voorzitter van het Italiaanse modehuis Dolce & Gabbana. Dat meldt persbureau Bloomberg op basis van Italiaanse bedrijfsgegevens. De medeoprichter van Dolce & Gabbana trad al in december af, maar dat is nu pas naar buiten gekomen.

Gabbana (63) richtte het modehuis in 1985 op met zijn toenmalige partner Domenico Dolce. Hoewel de twee al meer dan twintig jaar geleden uit elkaar gingen, bleven ze zakenpartners en gaan ze nog steeds over de artistieke koers van het modehuis. Alfonso Dolce, de broer van Domenico en de huidige topman, heeft Gabbana's rol in januari overgenomen.

De modeontwerper overweegt volgens Bloomberg verschillende opties voor zijn belang van ongeveer 40 procent in het bedrijf. Ook zou Dolce & Gabbana volgens ingewijden van het persbureau op het punt staan om voormalig Gucci-topman Stefano Cantino aan te nemen in een topfunctie.