ChipSoft: onderzoek naar ransomware-aanval in volle gang

Samenleving
door anp
vrijdag, 10 april 2026 om 10:16
AMSTERDAM (ANP) - Het onderzoek naar "de oorzaak en reikwijdte" van de ransomware-aanval bij softwareleverancier ChipSoft is "in volle gang". Dat meldt een woordvoerder van het bedrijf. Het staat daarbij in nauw contact met zorgorganisaties die gebruikmaken van de software.
Dinsdag werd bekend dat ChipSoft te maken heeft met een aanval met gijzelsoftware. Het bedrijf is een leverancier van software voor ziekenhuizen, huisartsen, apotheken en revalidatiecentra. Onder meer diverse patiëntenportalen, waar patiënten hun dossier en afspraken kunnen inzien, zijn niet toegankelijk.
"Wij hopen zo snel mogelijk meer gedetailleerde informatie te kunnen delen", meldde ChipSoft donderdag aan het eind van de dag in een bericht aan klanten. Om wat voor termijn het gaat, kan een woordvoerder vrijdagochtend niet zeggen. Ook op verdere vragen over de ransomware-aanval kan zij nog geen antwoord geven. Eerder meldde het bedrijf in een brief aan klanten dat "waarschijnlijk" geen patiëntgegevens zijn gestolen.
