Stel de 5 goede vragen: dit moet je weten voordat je aandelen koopt

Een aandeel kopen kost inmiddels drie tikken op je telefoon. Weten wat je koopt, kost iets meer moeite: vijf vragen, en het vermogen om de antwoorden te lezen. Wie SpaceX koopt omdat het futuristisch klinkt, heeft geen belegging maar een mening. Wie eerst naar de winst, de boekwaarde, het dividend en de schuld kijkt, koopt een risico dat hij kent. Dit is hoe je die cijfers leest — met Nederlandse voorbeelden, de kosten die je bank verzwijgt en de vraag of een indextracker je al dat werk uit handen neemt.

De beursgang van SpaceX en de almaar stijgende koersen hebben in juni een leger nieuwe beleggers opgeleverd, ook in Nederland. Dat is mooi. Maar wie zijn eerste aandeel koopt omdat een raket er goed uitziet op televisie, koopt eigenlijk een lot in een loterij waarvan hij de spelregels niet kent. Er bestaat geen formule die je vertelt of een aandeel goedkoop is. Er bestaan wel vijf getallen die je in vijf minuten leert lezen, en die het verschil maken tussen beleggen en gokken.

Van een raket naar een rekenmachine

Op 12 juni ging SpaceX naar de Nasdaq tegen 135 dollar per aandeel en haalde het bedrijf ongeveer 75 miljard dollar op: de grootste beursgang uit de geschiedenis. Ongebruikelijk was dat bijna een derde van de stukken werd gereserveerd voor particuliere beleggers, waar dat normaal vijf tot tien procent is. Nederlanders mochten meedoen en deden mee: bij één grote Nederlandse broker handelde op de eerste dag meer dan een kwart van alle actieve klanten in dat ene aandeel. De koers sloot die dag rond 161 dollar en liep daarna verder op. SpaceX was die dag onder Nederlandse beleggers meer verhandeld dan ASML en Adyen.

Ondertussen ligt in Nederland een berg geld stil. De AFM schatte in mei dat ongeveer 800.000 huishoudens genoeg vrij vermogen hebben om te beleggen, het niet doen, en later mogelijk geld tekortkomen. Van de niet-beleggers noemt 45 procent te weinig kennis als reden. Wie het wél doet, doet het inmiddels met serieus geld: het effectenbezit van Nederlandse huishoudens stond eind 2025 op 204,3 miljard euro.

Kennis is dus het echte probleem, niet moed. En kennis begint bij vijf vragen.

Vraag 1: wat betaal ik voor een euro winst?

De koers-winstverhouding (k/w) is de koers gedeeld door de winst per aandeel. Betaal je 20 euro voor een bedrijf dat 1 euro per aandeel verdient, dan is de k/w 20: twintig jaar winst voor de prijs van vandaag. Er bestaat geen objectief goed getal. Een verzamelde vuistregel is 15, en de gemiddelde k/w van de grote Britse beurs ligt rond 12, maar in de chipsector is 30 normaal en in de bouw juist 8.

De vraag is dus nooit "is 25 hoog", maar: is 25 hoog voor déze sector, en waarom betalen anderen dat? Een hoge k/w betekent dat de markt harde groei verwacht. Blijft die groei uit, dan is de koers de eerste die het merkt.

Vraag 2: wat is het bedrijf op papier waard?

De koers-boekwaardeverhouding (k/b) vergelijkt de beurskoers met het eigen vermogen per aandeel: wat er overblijft als je alles verkoopt en alle schulden aflost. Onder 1 betekent dat de beurs het bedrijf minder waard vindt dan zijn eigen boeken. Dat kan een koopje zijn, en het kan een waarschuwing zijn.

Bij banken en verzekeraars werkt dit getal het beste, omdat hun bezittingen vooral uit financiële posten bestaan. Illustratief: ING stond eind 2020 op een koers-boekwaarde van 0,59, en eind 2025 op 1,39. In vijf jaar verdubbelde het vertrouwen van de belegger in dezelfde balans. Bij een techbedrijf is het getal veel minder bruikbaar: ASML noteerde eind 2025 op 14,5 keer de boekwaarde, want de waarde zit daar in kennis en orderportefeuille, niet in stenen.

Vraag 3: hoe goed werkt het geld dat er al in zit?

Het rendement op eigen vermogen (in het Engels ROE) is de nettowinst gedeeld door het eigen vermogen. Het zegt hoe efficiënt een directie omgaat met het kapitaal van de aandeelhouders. Veel websites noemen 15 tot 20 procent goed. Dat is te grof: vergelijk altijd binnen de sector.

En let op een truc: schuld maakt het cijfer mooier. Wie het eigen vermogen klein houdt en de rest leent, laat het rendement op dat kleine eigen vermogen keurig oplopen. Kijk daarom altijd ook naar de verhouding tussen schuld en eigen vermogen. Een ROE van 25 procent op een berg schulden is kwetsbaarder dan 13 procent op een stevige balans.

Vraag 4: is het dividend echt?

Een hoog dividendrendement trekt aan, maar het is een breuk: dividend gedeeld door koers. Als de koers hard daalt omdat beleggers problemen zien, stijgt het rendement automatisch. Het hoogste dividendrendement op je scherm is daarom vaak dat van het bedrijf met de grootste problemen.

De controlevraag is niet hoe hoog het dividend is, maar of het gedekt wordt door de winst en de kasstroom. Het lichtende voorbeeld is Procter & Gamble, dat zijn dividend zeventig jaar op rij verhoogde en in boekjaar 2025 circa 16 miljard dollar aan aandeelhouders teruggaf. Zulke reeksen ontstaan alleen bij bedrijven die elk jaar geld overhouden, niet bij bedrijven die het dividend uit de kas of uit een lening betalen.

Vraag 5: hoeveel schuld zit er onder?

Nettoschuld is de totale schuld min de kas. Een dalende nettoschuld bij een lage k/w is een van de betrouwbaarder signalen dat een bedrijf aan het herstellen is, en de beurs dat nog niet heeft gezien. Andersom: sterke kasstroom is de reddingsboot van een onderneming. Winst is een boekhoudkundige mening, kasstroom is een feit.

De Nederlandse cijfers op één rij

Slotkoersen en verhoudingen van 29 juli 2026, met de koers-boekwaarde en het rendement op eigen vermogen over boekjaar 2025 waar beschikbaar. Let op de spreiding: dit zijn zes gezonde Nederlandse bedrijven, en toch verschilt de k/w met een factor vier.

Aandeel Koers K/W Dividendrendement K/B (2025) Rendement eigen vermogen (2025) ING Groep € 28,75 13,1 ca. 4% 1,39 13,4% ABN AMRO € 36,98 14,1 ca. 4% – – Van Lanschot Kempen € 64,20 18,1 ca. 6% – – Ahold Delhaize € 34,86 13,1 ca. 4% – – Heineken € 80,02 16,7 ca. 2% – – ASML € 1.362,20 49,3 ca. 1% 14,5 43,3%

Wie deze tabel leest als een ranglijst, leest hem verkeerd. Ahold is niet "beter" dan ASML omdat de k/w lager is; de markt verwacht van een supermarktketen simpelweg minder groei dan van een monopolist in chipmachines. Het nut van de tabel zit in de vraag die eruit volgt: wat moet ASML de komende jaren waarmaken om die 49 te verdienen, en wat gebeurt er met mijn inleg als dat niet lukt?

En als dit je te veel werk is: de indextracker

Wie geen zin heeft om vijf vragen elk kwartaal voor tien bedrijven te doorlopen, koopt geen aandeel maar een mandje: een ETF, ook wel indextracker. Eén order en je bezit een stukje van dertienhonderd tot bijna vierduizend ondernemingen, tegen fondskosten van rond de 0,2 procent per jaar. Onder Nederlandse beleggers is dat inmiddels gewoon: bijna een derde heeft indexfondsen of trackers in portefeuille.

Spreiding is echter niet hetzelfde als veiligheid. In een wereldwijde tracker zit ongeveer twee derde Verenigde Staten, en de tien grootste posities zijn samen al een kwart van je inleg: wie een wereldindex koopt, koopt in de praktijk vooral Amerikaanse techreuzen. De vragen uit dit stuk verdwijnen dus niet, ze verschuiven. Welke index volgt dit fonds precies? Wat kost het per jaar? Keert het dividend uit of belegt het dat automatisch her? En koopt het de aandelen werkelijk, of bootst het de index na met derivaten? Bij een tracker is de goede vraag niet welk bedrijf goed is, maar of je weet wat er in het mandje zit.

Wat de fiscus en de broker van je rendement afhalen

Twee kostenposten die in geen enkel beleggersverhaal thuishoren maar wel in je portemonnee zitten.

Box 3. Over je beleggingen rekent de Belastingdienst in 2026 met een fictief rendement van 6 procent, waarover je 36 procent belasting betaalt: effectief ongeveer 2,16 procent per jaar over de waarde op 1 januari, ongeacht of je winst maakte. Het heffingsvrije vermogen is 59.357 euro per persoon, het dubbele voor fiscale partners. Is je werkelijke rendement lager, dan mag je dat aantonen.

Transactie- en servicekosten. Bij een grootbank betaal je voor één order op de Amsterdamse beurs al gauw enkele euro's plus een percentage van het bedrag, plus jaarlijkse servicekosten over je hele portefeuille. Bij een gespecialiseerde broker is dat vaak een fractie daarvan. Wie tien keer per jaar handelt met kleine bedragen, kan zo een aanzienlijk deel van zijn rendement kwijtraken aan kosten. Vraag altijd naar de tótale kosten, inclusief bewaarloon en valutakosten.

De checklist voor je op koop klikt

Begrijp ik wat dit bedrijf verkoopt en aan wie, in één zin?

Of, bij een tracker: welke index volgt hij, wat kost hij per jaar en hoeveel zit er in de tien grootste posities?

Hoe verhoudt de k/w zich tot die van directe concurrenten, niet tot de hele beurs?

Is het rendement op eigen vermogen stabiel over vijf jaar, of één goed jaar?

Wordt het dividend gedekt door winst én kasstroom?

Loopt de nettoschuld op of af?

Wat kost de aankoop me bij mijn bank of broker, en wat kost het aanhouden per jaar?

Hoeveel procent van mijn vermogen zet ik hierop, en kan ik dat missen als het morgen halveert?

Wanneer verkoop ik? Bepaal dat vóór de aankoop, niet tijdens de paniek.

Wat cijfers niet kunnen

Alle getallen hierboven kijken achteruit. Ze vertellen wat een bedrijf verdiende, bezat en uitkeerde, en behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor de toekomst. Wat ze wél doen: ze zorgen dat je de goede vragen stelt in plaats van de mooiste vragen. Wie SpaceX kocht omdat het futuristisch klinkt, heeft geen belegging maar een mening. Wie het kocht na te hebben vastgesteld dat hij tientallen keren de jaaromzet betaalt en daar bewust vrede mee heeft, heeft een belegging met een risico dat hij kent.

Dat is het hele verschil. En het kost vijf minuten en vijf vragen.

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