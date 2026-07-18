Speculanten gokken op koersdaling SpaceX na recordbeursgang

Steeds meer beurshandelaren zetten in op een verdere daling van het aandeel SpaceX, nog geen maand nadat het raket- en AI-bedrijf van Elon Musk met de grootste beursintroductie ooit naar de beurs in New York is gegaan. Dat meldt de Britse zakenkrant Financial Times zaterdag.

SpaceX daalde deze week voor het eerst onder de introductiekoers van 135 dollar. Daarmee staat het aandeel 40 procent onder de piek van 225 dollar halverwege juni, in de dagen nadat het concern van de miljardair 86 miljard dollar ophaalde. Vrijdag daalde het aandeel met ruim 5 procent en sloot het op een nieuw dieptepunt van 123,99 dollar.

Beleggers die gokten op een daling hebben de afgelopen maand volgens financieel databedrijf S3 Partners op papier ongeveer 4 miljard dollar winst geboekt.

Ongeveer 30 procent van de 640 miljoen aandelen SpaceX die verhandelbaar zijn, is geleend om te verkopen in de hoop ze later tegen een lagere prijs terug te kopen. Dat percentage is de afgelopen tien dagen met 10 procentpunten gestegen.