Stellantis en Rome akkoord: fabrieken blijven, nieuwe modellen

ROME (ANP/RTR) - Stellantis, het moederbedrijf van onder meer Fiat, Alfa Romeo, Peugeot, Citroën en Jeep, zal alle Italiaanse fabrieken openhouden en vanaf 2026 de productie opvoeren met de lancering van nieuwe modellen. Het autoconcern maakte dit dinsdag bekend als onderdeel van een akkoord met de Italiaanse regering om de auto-industrie in het land nieuw leven in te blazen.

De minister van Industrie, Adolfo Urso, kondigde aan dat de regering volgend jaar meer dan 1 miljard euro investeert om de Italiaanse toeleveringsketen in de auto-industrie te ondersteunen. In tegenstelling tot dit jaar stelt Rome in 2025 echter geen staatssteun beschikbaar voor de aankoop van nieuwe auto's.

Urso leidde een overleg met vertegenwoordigers van Stellantis, toeleveranciers en vakbonden om de Italiaanse autoproductie te stimuleren en een einde te maken aan maandenlange spanningen met het autoconcern. De Italiaanse vicepremier Matteo Salvini uitte eerder deze maand felle kritiek op Stellantis. Hij merkte op dat er nog weinig Italiaans aan het bedrijf is, terwijl het jarenlang financiële steun uit Italië heeft ontvangen om fabrieken in het buitenland te openen.