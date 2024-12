IOM: leden van minderheden gevlucht sinds machtsovername Syrië

GENÈVE (ANP/AFP) - De topvrouw van de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) zegt dat tienduizenden mensen Syrië zijn ontvlucht sinds het regime van Bashar al-Assad omver is geworpen door de soennitische groep Hayat Tahrir al-Sham (HTS). "We horen dat vooral religieuze minderheden vertrekken", aldus directeur-generaal Amy Pope van de VN-organisatie.

Onder anderen sjiieten zouden zijn gevlucht. "Niet omdat ze worden bedreigd, maar omdat ze zich zorgen maken over mogelijke bedreigingen" in een land met een soennitische meerderheid. Het is nog niet duidelijk hoe Syrië er onder HTS uit gaat zien.

Sinds de uitbraak van de Syrische burgeroorlog in 2011 zijn miljoenen Syriërs gevlucht, ook naar het buitenland. Nu er een einde is gekomen aan Assads dictatuur, keren de eerste mensen in kleine aantallen terug. Pope adviseert de eerder gevluchte Syriërs vooralsnog niet massaal terug te keren naar hun thuisland. Eerst moet de situatie stabiliseren, stelt de topvrouw.