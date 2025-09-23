ECONOMIE
Grensovergang Westelijke Jordaanoever en Jordanië weer dicht

Samenleving
door anp
dinsdag, 23 september 2025 om 15:49
anp230925146 1
RAMALLAH (ANP/RTR/AFP) - Israël gaat opnieuw de Allenby-grensovergang sluiten, meldt de Palestijnse grensautoriteit. Dit is de enige toegangspoort tussen de Westelijke Jordaanoever en Jordanië waar de meeste handelsgoederen tussen beide gebieden worden getransporteerd. De autoriteit meldt dat de grensovergang vanaf woensdag wordt gesloten.
Nazmi Muhanna, hoofd van de Palestijnse Algemene Autoriteit voor Grenzen en Overgangen, meldt dat Israël heeft gecommuniceerd dat de overgang tot nader order gesloten zal blijven. Volgens de Israëlische militaire radio heeft premier Benjamin Netanyahu opdracht gegeven de overgang in beide richtingen te sluiten. Netanyahu heeft nog niet gereageerd op het bericht.
De grens werd afgelopen donderdag ook al gesloten nadat de bestuurder van een vrachtwagen met hulpgoederen er twee Israëlische militairen had gedood. De grens is nadien alleen opengegaan voor reizigers, niet voor humanitaire hulp.
