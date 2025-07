Totale chaos bij Openbaar Ministerie door hack: "Mijn cliënt leeft in doodsangst"

Het is chaos bij het Openbaar Ministerie nadat het twee weken geleden werd gehackt. Mailen gaat niet meer, wie belt staat uren in de wacht en het is maar hopen dat stukken die nu via de post moeten worden verstuurd op tijd aankomen. Advocaten zien de gevolgen, schrijft Het Parool: "Mijn cliënt verkeerde in doodsangst."

Ze zit ondergedoken, de cliënte van advocaat Sudha Vermeulen. Een blijf-van-mijn-lijfhuis was zelfs te risicovol, sinds haar ex-partner haar heeft bedreigd en geprobeerd te wurgen. De afgelopen maanden hoefde ze in ieder geval niet bang te zijn dat hij haar zou vinden, want hij zat vast op verdenking van een poging tot moord op iemand anders.

Maar tot haar schrik komt hij weer op vrije voeten, vernam ze twee weken geleden van de politie, hij mag thuis wachten op de behandeling van de zaak. Wat betekent dit voor haar? Verkeert ze in gevaar, komt hij naar haar toe? Ze zit dan wel ondergedoken, maar dat biedt nog geen garanties: eerder deze maand ging het in Gouda nog rampzalig mis. Daar werd een vrouw die in een blijf-van-mijn-lijfhuis zat door haar ex doodgeschoten.