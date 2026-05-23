Sterkere groei Deense economie dankzij farmaciesector

door anp
zaterdag, 23 mei 2026 om 12:59
KOPENHAGEN (ANP/BLOOMBERG) - De Deense economie zal dit jaar sterker groeien dan eerder gedacht. De economie wordt daarbij geholpen door goede verkopen van de omvangrijke farmaceutische sector van Denemarken, met bijvoorbeeld de grote producent van afslankmiddelen Novo Nordisk. Dat heeft het Deense ministerie van Economische Zaken zaterdag gezegd.
De groei in 2026 wordt nu geraamd op 2,7 procent. Eerder werd gerekend op een plus van 2,2 procent. In het eerste kwartaal groeide de economie van Denemarken met 1,9 procent, eveneens geholpen door sterke verkopen van Deense farmaciebedrijven.
Novo Nordisk produceert de populaire afslankmiddelen Wegovy en Ozempic. Het bedrijf kampt op die markt wel met toenemende concurrentie van het Amerikaanse Eli Lilly dat de afslankmiddelen Mounjaro en Zepbound produceert. Om marktaandeel terug te winnen zijn de Wegovy-afslankpillen en -injecties van Novo Nordisk voortaan ook via een abonnement met korting beschikbaar.
