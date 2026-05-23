Oeganda meldt nieuwe ebolagevallen

KAMPALA (ANP/RTR) - Oeganda heeft drie nieuwe ebolabesmettingen bevestigd, waarmee het totaal in dat land voorlopig op vijf gevallen komt.

Het Oegandese ministerie van Volksgezondheid zegt de contactopsporing op te voeren om de uitbraak in het land in te kunnen dammen. Oeganda is na de Democratische Republiek Congo het tweede Afrikaanse land waar het virus is opgedoken.

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) noemt de uitbraak in Congo een internationale noodsituatie en vreest voor een nieuwe epidemie. In het land zijn tot dusver 750 vermoede besmettingsgevallen en 177 mogelijke eboladoden, aldus de WHO. Er is een tekort aan vaccins en medische voorzieningen.

De drie nieuwe ebolabesmettingen in Oeganda zijn bevestigd na contactonderzoek. Het gaat om een chauffeur die de eerste persoon met ebola vervoerde, en om een verpleegkundige die de patiënt verzorgde. Beiden zijn inmiddels onder behandeling. De derde besmette persoon is een vrouw die vanuit Congo de grens met Oeganda overstak.