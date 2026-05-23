ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Oeganda meldt nieuwe ebolagevallen

Samenleving
door anp
zaterdag, 23 mei 2026 om 13:27
anp230526079 1
KAMPALA (ANP/RTR) - Oeganda heeft drie nieuwe ebolabesmettingen bevestigd, waarmee het totaal in dat land voorlopig op vijf gevallen komt.
Het Oegandese ministerie van Volksgezondheid zegt de contactopsporing op te voeren om de uitbraak in het land in te kunnen dammen. Oeganda is na de Democratische Republiek Congo het tweede Afrikaanse land waar het virus is opgedoken.
De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) noemt de uitbraak in Congo een internationale noodsituatie en vreest voor een nieuwe epidemie. In het land zijn tot dusver 750 vermoede besmettingsgevallen en 177 mogelijke eboladoden, aldus de WHO. Er is een tekort aan vaccins en medische voorzieningen.
De drie nieuwe ebolabesmettingen in Oeganda zijn bevestigd na contactonderzoek. Het gaat om een chauffeur die de eerste persoon met ebola vervoerde, en om een verpleegkundige die de patiënt verzorgde. Beiden zijn inmiddels onder behandeling. De derde besmette persoon is een vrouw die vanuit Congo de grens met Oeganda overstak.
loading

POPULAIR NIEUWS

anp 150575679

Zo herken je een importauto met tellerfraude

IMG_3077

De 4 snelst groeiende reisbestemmingen van dit moment (en waarom iedereen erheen wil)

213747324 l normal none

Dit zijn de slechtste buren in een vliegtuig

149987633_m

Handgeschakelde versnellingsbak zal tegen 2030 'uitgestorven' zijn... en de dieselmotor zal niet veel later volgen.

anp 91316547

Moe, futloos: waarom de een beter tegen de hitte kan dan de ander

254699671_m

Bijna 4 op de 10 kankergevallen zijn te voorkomen: deze twee leefstijlfactoren spelen de belangrijkste rol

Loading