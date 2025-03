Van de Zandschulp in tweede ronde Indian Wells na opgave Kyrgios

INDIAN WELLS (ANP) - Botic van de Zandschulp heeft de tweede ronde van het toernooi van Indian Wells bereikt. De 29-jarige tennisser zag zijn tegenstander Nick Kyrgios uit Australië in de tweede set opgeven met een polsblessure. Van de Zandschulp stond toen voor met 7-6 (7) 3-0.

Van de Zandschulp was aanvankelijk uitgeschakeld in de kwalificaties, maar kreeg als 'lucky loser' alsnog een plek in het hoofdschema. Daarin trof hij Kyrgios, die dit jaar zijn rentree maakt na twee jaar blessureleed.

In de tweede ronde stuit Van de Zandschulp op Novak Djokovic. De 37-jarige Serviër won het toernooi vijf keer.