Sterkste kwartaalgroei in twee jaar voor Amerikaanse economie

WASHINGTON (ANP/RTR/BLOOMBERG) - De Amerikaanse economie is in het derde kwartaal in het snelste tempo in twee jaar gegroeid, gesteund door veerkrachtige consumenten- en bedrijfsuitgaven en rustiger handelsbeleid. Dat volgt uit cijfers van het Bureau of Economic Analysis. De cijfers zouden eigenlijk veel eerder verschijnen, maar waren uitgesteld door de shutdown van de Amerikaanse overheid.

De groei van 's werelds grootste economie bedroeg 4,3 procent, tegen 3,8 procent in het tweede kwartaal. Het gaat om een geannualiseerd cijfer. Dat betekent dat de kwartaalgroei kunstmatig wordt doorgetrokken. Volgens de in Europa gehanteerde methode zou de groei op 1,1 procent zijn uitgekomen.

Het vertraagde rapport laat onder meer zien dat de consumentenbestedingen verder aantrokken. Dat is waarschijnlijk mede te danken aan haast bij consumenten om nog elektrische auto's te kopen vóór het aflopen van belastingvoordelen op 30 september.

Shutdown

Het is niet direct duidelijk of de 43 dagen durende shutdown vanaf begin oktober nog gevolgen heeft gehad voor de betrouwbaarheid van de cijfers. Sowieso is de verwachting dat die langdurige sluiting van de federale overheid een drukkend effect zal hebben op de economische groei van het nog lopende vierde kwartaal. Voor 2026 voorzien de meeste economen wel weer een herstel.

Vorige week werd al bekend dat de inflatie in de Verenigde Staten vorige maand verrassend sterk was afgenomen. De consumentenprijzen in de grootste economie ter wereld stegen in november op jaarbasis met 2,7 procent. Dat was minder dan verwacht. Maar er was ook scepsis bij kenners. Economen stelden dat de gebruikte gegevens door de recente shutdown onvolledig leken. Daardoor zouden de cijfers minder betrouwbaar zijn dan gebruikelijk.