In 2025 beklommen 100.000 mensen de Domtoren en dat is een record

UTRECHT (ANP) - De Domtoren in Utrecht heeft afgelopen zondag de 100.000e bezoeker van dit jaar verwelkomd en daarmee is het record uit 2017 verbroken: in dat jaar beklommen 92.000 mensen de toren. Dat meldt Utrecht Marketing, die de Domtoren exploiteert.

De Domtoren is ruim 700 jaar oud en stond recentelijk in de steigers voor een jarenlange renovatie. Dat had volgens Utrecht Marketing een zichtbaar verlagend effect op de bezoekersaantallen. In november 2024 heropende koningin Máxima het gerestaureerde icoon van Utrecht en nu de toren "weer in volle glorie het hart van de stad siert" wordt de weg naar boven opnieuw massaal gevonden.

Niet alleen de Domtoren, maar ook andere erfgoedlocaties rond het Domplein beleven volgens Utrecht Marketing "een topjaar". In de Domkerk stapte de 500.000e bezoeker van dit jaar al in oktober naar binnen en het ondergrondse Domplein "trekt meer bezoekers dan ooit".