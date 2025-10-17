ECONOMIE
Elf aangiften tegen Amsterdamse sportschool Saints & Stars

Samenleving
door anp
vrijdag, 17 oktober 2025 om 14:27
bijgewerkt om vrijdag, 17 oktober 2025 om 14:34
 Tot dusver zijn er elf aangiften gedaan tegen de Amsterdamse sportschool Saints & Stars, bevestigt het Openbaar Ministerie na berichtgeving van Het Parool. Tegen het bedrijf loopt al een strafrechtelijk onderzoek naar mogelijke mensenhandel en valsheid in geschrifte.
Het Parool onthulde deze zomer dat de luxesportschoolketen Filipijnse en Indonesische schoonmakers zou uitbuiten. Mensen zouden hun paspoort hebben moeten inleveren en werkten tot zeventien uur per dag.
Wie de aangiften hebben gedaan, wil de woordvoerder van het OM niet zeggen omdat het onderzoek nog loopt. De aangiften zullen worden beoordeeld "om de slachtoffers zo snel mogelijk te kunnen helpen", aldus de woordvoerder en om te bepalen of ze kunnen worden meegenomen in het strafrechtelijk onderzoek.
Saints & Stars heeft zelf ook aangifte gedaan, werd eerder al bekend. De sportschoolketen spreekt van smaad en laster. Bovendien zou de keten financieel onder druk zijn gezet.
