Wall Street lager door aanhoudende inflatiezorgen

NEW YORK (ANP) - De beurzen in New York zijn dinsdag met verliezen aan de handelsdag begonnen. Beleggers bleven voorzichtig door de aanhoudende zorgen over de inflatie. De olieprijzen daalden door het uitstel van een geplande Amerikaanse militaire aanval op Iran. De Amerikaanse president Donald Trump zei de aanval te hebben uitgesteld op verzoek van bondgenoten in het Midden-Oosten om de onderhandelingen met Iran te kunnen voortzetten.

Ondanks de lichte prijsdaling kost een vat olie nog altijd rond de 110 dollar, doordat er geen duidelijk pad is naar een akkoord tussen de VS en Iran om de oorlog te beëindigen. De hoge brandstofkosten stuwen de inflatie en beleggers vrezen dat de centrale banken de rente moeten verhogen om de stijging van de consumentenprijzen te bestrijden.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening van de markt 0,8 procent lager op 49.297 punten en de brede S&P 500-index zakte 0,5 procent tot 7364 punten. Techbeurs Nasdaq verloor 0,5 procent tot 25.963 punten.

De S&P 500-index en de Nasdaq wisten maandag de verliezen beperkt te houden, nadat Trump zei dat de aanval op Iran niet doorgaat. De Dow boekte zelfs een kleine winst. De Nasdaq staat al meerdere dagen onder druk door koersverliezen in de chipsector. Vooral bedrijven in geheugenchips en dataopslag leden maandag opnieuw forse verliezen, na de sterke koersstijgingen in de afgelopen weken.

Chipbedrijf Micron Technology herstelde 1 procent en Seagate Technology klom een fractie, na de koersverliezen van tot 7 procent een dag eerder. In de chipsector wordt vooral uitgekeken naar de resultaten van Nvidia (min 0,2 procent), die woensdag bekend worden gemaakt.

Nvidia, de grootste verkoper van AI-chips ter wereld, en andere chipbedrijven zijn in de afgelopen weken sterk in waarde gestegen door de aanhoudende grote vraag naar chips voor kunstmatige intelligentie (AI). Beleggers wachten nu of de resultaten van Nvidia de hoge koerswaarderingen in de sector kunnen rechtvaardigen.

Home Depot zakte ruim 2 procent. De doe-het-zelfketen boekte afgelopen kwartaal iets meer omzet en winst dan verwacht. Amer Sports steeg 6,4 procent na goed ontvangen resultaten van het bedrijf achter sport- en outdoormerken als Wilson, Salomon en Atomic.

De prijs van een vat Brentolie, de maatstaf voor olie uit het Midden-Oosten, zakte 0,9 procent tot 111,05 dollar per vat. Amerikaanse olie kostte 0,1 procent meer op 108,77 dollar per vat.