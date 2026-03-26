Stevige minnen op beurzen New York, olie flink duurder

Economie
door anp
donderdag, 26 maart 2026 om 21:20
NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York lieten donderdag flinke koersverliezen zien, terwijl de olieprijzen juist fors stegen. Op de financiële markten is er veel onzekerheid over de vredesbesprekingen die de Verenigde Staten en Iran zouden voeren over een einde van de oorlog in het Midden-Oosten.
De Dow-Jonesindex eindigde met een min van 1 procent op 45.960,11 punten. De brede S&P zakte 1,7 procent tot 6477,16 punten en de technologiegraadmeter Nasdaq daalde 2,4 procent tot 21.408,08 punten. Op woensdag werden nog winsten behaald door optimisme bij beleggers over de onderhandelingen tussen Iran en de VS, maar dat sentiment sloeg nu dus weer volledig om.
De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 4,4 procent tot 94,32 dollar en Brentolie, de maatstaf voor olie uit het Midden-Oosten en Europa, werd 5,4 procent duurder op 107,74 dollar per vat. Een dag eerder daalden de prijzen nog. Oliemaatschappijen op Wall Street stonden bij de stijgers door de hogere prijzen. ExxonMobil, Chevron en ConocoPhillips gingen tot 3,6 procent vooruit.
Nederlandse drugscrimineel op Bali geliquideerd

Kaartloos betalen voor het eerst populairder dan met betaalpas

Paul de Leeuw valt 18 kilo af in recordtempo – "Het werkt als een gek bij mij"

Fetisjmodel plast inboedel vakantiewoning onder en filmt alles: duizenden euro's schade

Een Engelse tiener met een diepe vrouwenhaat kreeg van een AI‑chatbot advies om zijn moeder te vermoorden, met als tip dat een hamer geschikt is voor "een onervaren moordenaar".

Ferrari vliegt gepersonaliseerde supercars naar steenrijke kopers in het Midden-Oosten.

