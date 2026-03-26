Frankrijk ontkent druk VS bij uitsluiten Zuid-Afrika van G7-top

PARIJS (ANP/AFP) - Frankrijk is niet onder druk gezet bij het besluit om Zuid-Afrika niet uit te nodigen voor een bijeenkomst van de G7 in juni, heeft buitenlandminister Jean-Noël Barrot benadrukt in de marge van een overleg van de G7. De Zuid-Afrikaanse president Cyril Ramaphosa zei eerder op donderdag dat zijn uitnodiging was ingetrokken, volgens hem onder druk van de VS.

Volgens Ramaphosa wilden de VS de top boycotten als Zuid-Afrika zou worden uitgenodigd. Dat het land er niet bij is, komt volgens Barrot doordat de top een andere kant opgaat, en er meer gefocust wordt op "geo-economische" vraagstukken. Onder meer Kenia is wel uitgenodigd.

De spanningen tussen de VS en Zuid-Afrika zijn opgelopen sinds de terugkeer van Donald Trump in het Witte Huis. Zo stelt Trump dat er een genocide plaatsvindt op witte Zuid-Afrikanen. Ook heeft Zuid-Afrika een zaak aangespannen tegen Israël bij het Internationaal Gerechtshof.