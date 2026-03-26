Frankrijk ontkent druk VS bij uitsluiten Zuid-Afrika van G7-top

door anp
donderdag, 26 maart 2026 om 21:04
anp260326219 1
PARIJS (ANP/AFP) - Frankrijk is niet onder druk gezet bij het besluit om Zuid-Afrika niet uit te nodigen voor een bijeenkomst van de G7 in juni, heeft buitenlandminister Jean-Noël Barrot benadrukt in de marge van een overleg van de G7. De Zuid-Afrikaanse president Cyril Ramaphosa zei eerder op donderdag dat zijn uitnodiging was ingetrokken, volgens hem onder druk van de VS.
Volgens Ramaphosa wilden de VS de top boycotten als Zuid-Afrika zou worden uitgenodigd. Dat het land er niet bij is, komt volgens Barrot doordat de top een andere kant opgaat, en er meer gefocust wordt op "geo-economische" vraagstukken. Onder meer Kenia is wel uitgenodigd.
De spanningen tussen de VS en Zuid-Afrika zijn opgelopen sinds de terugkeer van Donald Trump in het Witte Huis. Zo stelt Trump dat er een genocide plaatsvindt op witte Zuid-Afrikanen. Ook heeft Zuid-Afrika een zaak aangespannen tegen Israël bij het Internationaal Gerechtshof.
https___cdn.pijper.io_2026_03_AymapOiOLWcvSL1774349674

Nederlandse drugscrimineel op Bali geliquideerd

anp260326050 1

Kaartloos betalen voor het eerst populairder dan met betaalpas

ANP-487702808

Paul de Leeuw valt 18 kilo af in recordtempo – “Het werkt als een gek bij mij”

fetishnicolettek11

Fetisjmodel plast inboedel vakantiewoning onder en filmt alles: duizenden euro’s schade

350

Een Engelse tiener met een diepe vrouwenhaat kreeg van een AI‑chatbot advies om zijn moeder te vermoorden, met als tip dat een hamer geschikt is voor “een onervaren moordenaar”.

ftcms_4ce1fbe6-e06a-471c-a69d-a4379e3b7baa

Ferrari vliegt gepersonaliseerde supercars naar steenrijke kopers in het Midden-Oosten.

