Stevige pensioenverhoging PFZW bij overgang naar nieuwe stelsel

ZEIST (ANP) - Deelnemers van Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) kunnen volgend jaar een beduidend hoger pensioen verwachten. Dat is de boodschap die het pensioenfonds deze week per brief naar de in totaal zo'n 3 miljoen aangesloten werkenden en gepensioneerden stuurt, bevestigt een woordvoerster na berichtgeving door het AD. Het fonds gaat volgend jaar als een van de eerste grote fondsen over naar het nieuwe pensioenstelsel. De overstap lijkt mede door de huidige rentestand gunstig uit te pakken.

PFZW heeft op basis van de financiële situatie bij het fonds in de zomer een inschatting gemaakt wat de overgang precies voor mensen betekent. De verwachte pensioenverhoging bedraagt ongeveer 7 procent. Inmiddels is de zogeheten dekkingsgraad van het fonds al wat verder omhooggegaan, waardoor een verhoging van 10 procent ook tot de mogelijkheden behoort. Hoeveel de pensioenen precies omhoog kunnen, wordt begin volgend jaar pas bepaald op basis van de cijfers per eind december.

De overgang naar het nieuwe stelsel betekent onder meer dat fondsen minder buffers hoeven aan te houden. Daardoor kunnen de pensioenen makkelijker omhoog als het goed gaat met een fonds. Maar als pensioenen verlaagd moeten worden, dan kan zo'n ingreep wel pittiger uitpakken. De woordvoerster van PFZW voegt toe dat de kans op verlaging niettemin heel klein blijft.

Aan de pensioenhervormingen is jaren gewerkt. "Onder de motorkap verandert er heel veel", aldus de zegsvrouw van PFZW. Straks kijken fondsen niet meer vooral naar de dekkingsgraad en de rentestand, legt ze uit, maar worden hun rendementen leidender bij besluiten over pensioenverhogingen. Niet alle fondsen gaan op hetzelfde moment over. ABP, Nederlands grootste fonds, gaat pas in januari 2027 volgens de nieuwe regels werken.