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Trump: VS heeft 'volledige controle' over Straat van Hormuz

Samenleving
door anp
woensdag, 12 augustus 2026 om 6:34
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WASHINGTON (ANP/DPA) - De Verenigde Staten hebben "volledige controle" over de Straat van Hormuz, zo zei de Amerikaanse president Donald Trump. "We hebben de Straat van Hormuz volledig in de hand. Wij hebben er de controle over; niemand anders, alleen wij", zei hij tegen verslaggevers.
Trump voegde eraan toe dat hij Iran niet vertrouwt. "Ik ben de laatste die Iran zal vertrouwen. Ze hebben voortdurend tegen me gelogen."
Het conflict over de doorvaartrechten in de Straat van Hormuz heeft de spanningen tussen Washington en Teheran verder aangewakkerd. De zeestraat is een belangrijke internationale route voor het vervoer van onder meer olie en gas.
De Straat van Hormuz is al maanden grotendeels afgesloten voor de scheepvaart. Trump zei eerder dat een deal over de Straat van Hormuz ophanden was.
Ondertussen waren er afgelopen week optimistische geluiden over een overeenkomst tussen Oman en Iran over de vaarroute. Iran benadrukte dinsdag dat een akkoord nog geen volledige heropening zou betekenen.
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