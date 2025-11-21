Stop op datacenters Amsterdam bespaart Liander 125 miljoen

AMSTERDAM (ANP) - Het besluit van de gemeente Amsterdam om geen grote nieuwe datacenters toe te staan in de gemeente, betekent dat Liander drie elektriciteitsstations minder hoeft te bouwen. Hiermee bespaart de netbeheerder zo'n 125 miljoen euro, meldde de gemeente Amsterdam vrijdagmiddag op basis van een nieuwe doorrekening. Ook TenneT hoeft volgens deze doorrekening twee stations minder te bouwen.

De gemeente besloot eerder dit jaar tot de stop op nieuwe datacenters door gebrek aan ruimte in de hoofdstad, zowel fysiek als op het elektriciteitsnetwerk. "We hebben als overheden de verantwoordelijkheid om na te denken over hoe we de schaarse ruimte in onze stad verdelen", licht wethouder Zita Pels (duurzaamheid) toe. "Goed dat nu blijkt dat door de keuzes die we maken we meer ruimte overhouden voor bijvoorbeeld wonen en groen."