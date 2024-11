Storing bij ABN AMRO opgelost

AMSTERDAM (ANP) - De storing bij ABN AMRO is voorbij. Nederlandse klanten van het concern ondervonden zondag een aantal uren problemen met het overmaken van geld. In de loop van de middag liet een woordvoerder weten dat het euvel was opgelost.

Wat precies de oorzaak was, is nog niet duidelijk. De bank doet nog verder onderzoek naar de kwestie. "Bij dit soort zaken ligt de prioriteit bij het oplossen van het probleem. Dat hebben we daarom eerst gedaan", verklaart een woordvoerder.

Storingswebsite Allestoringen ontving zondag na 08.00 uur veel meldingen van klanten van de bank. Bij andere banken leken, uitgaande van het aantal meldingen op het platform, geen problemen te zijn.