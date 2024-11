Protesten in Spanje tijdens bezoek Spaanse koning aan rampgebied

VALENCIA (ANP) - Het bezoek van de Spaanse koning Felipe, koningin Letizia en premier Pedro Sánchez in de door noodweer getroffen gebieden zorgt voor protesten. Dit melden verschillende Spaanse media, waaronder El Mundo. Nadat de koning was aangekomen in Valencia braken er protesten uit, begonnen mensen met modder te gooien en gilden "ga weg" en "moordenaar". De koning probeerde met mensen te praten en hen te kalmeren. Hij is vooralsnog onder de menigte in het dorp dat hij bezoekt.

Volgens verschillende Spaanse media zijn mensen boos, omdat hulp te laat zou zijn gekomen. Door het noodweer zijn tot nu toe 214 mensen omgekomen.