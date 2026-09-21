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Storing bij Britse luchtverkeersleiding leidt weer tot vertraging

Economie
door anp
maandag, 21 september 2026 om 11:48
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LONDEN (ANP/RTR) - Vluchten op enkele Britse luchthavens hebben last van vertraging door een nieuw probleem bij de luchtverkeersleiding. Dat meldt de Britse luchtverkeersleider National Air Traffic Service (NATS). Bijna twee weken geleden leidde een softwareprobleem bij NATS tot het schrappen van 2000 vluchten.
De eerdere storing legde het vliegverkeer in het hele land plat. Nu gaat het om een deel van de luchthavens. Onder andere in Manchester, Glasgow en Belfast zijn er vertragingen. "Luchthavens ten zuiden van Manchester ondervinden grotendeels geen hinder, maar vluchten richting het noorden en vluchten die vertrekken vanaf Schotse luchthavens lopen momenteel enige vertraging op", stelt NATS in een verklaring.
De nieuwe storing houdt geen verband met het eerdere probleem, aldus NATS. Daar waren zo'n 330.000 reizigers de dupe van, meldde de brancheorganisatie Airlines UK eerder.
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