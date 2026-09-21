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Politie stopt met organiseren publieke religieuze bijeenkomsten

Samenleving
door anp
maandag, 21 september 2026 om 11:46
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DEN HAAG (ANP) - De politie stopt volgend jaar met het organiseren van publieke religieuze bijeenkomsten, zoals voor de ramadan. De aanpassing van de gedragscode voor agenten geldt vanaf 1 januari 2027. Dat bevestigt de politie na berichtgeving door De Telegraaf. De krant schreef over bijeenkomsten die zouden ingaan tegen de neutrale positie die agenten moeten innemen.
"Als we zelf bijeenkomsten organiseren met een religieus karakter, dan kunnen geloofsovertuigingen worden opgevat als de onze en dat verhoudt zich niet tot onze neutrale positie. Daarom hebben we ervoor gekozen daar vanaf volgend jaar mee te stoppen", schrijft korpschef Janny Knol in een verklaring.
Interne bijeenkomsten met een religieus karakter blijven toegestaan. Ook mogen politiemedewerkers deelnemen aan religieuze bijeenkomsten georganiseerd door anderen, maar daar geen religieuze of rituele handelingen uitvoeren, zowel in uniform als in burger.
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