Storing ChatGPT grotendeels verholpen

SAN FRANCISCO (ANP) - De storing waarmee ChatGPT sinds donderdagavond kampte, is grotendeels verholpen. Moederbedrijf OpenAI had rond 20.00 uur gemeld dat de populaire chatbot en ook de AI-videomaker Sora last hadden van "een probleem met hoge foutpercentages". Op de website Allestoringen kwamen rond die tijd veel meldingen binnen van mensen die met name problemen ondervonden met ChatGPT.

Maar iets na 03.00 uur Nederlandse tijd meldde OpenAI op zijn website: "ChatGPT is grotendeels hersteld en we blijven werken aan een algehele oplossing." Drie uur eerder had het bedrijf al laten weten dat Sora weer volledig operationeel was.

Na 22.00 uur daalde het aantal meldingen op Allestoringen dan ook al vrij snel. Rond 04.00 uur telde de website nauwelijks nog storingsmeldingen die betrekking hadden op ChatGPT.