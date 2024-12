Brand in poppodium Oefenbunker in Landgraaf

LANDGRAAF (ANP) - In poppodium Oefenbunker aan de Heerlenseweg in het Limburgse Landgraaf is in de nacht van donderdag op vrijdag brand uitgebroken. Op dat moment was er volgens een woordvoerder van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg niemand in het gebouw. De brandweer was om 04.00 uur nog druk bezig met het blussen van het vuur.

Bij de brand kwam aanvankelijk behoorlijk wat rook vrij. De brandweer adviseert omwonenden die last hebben van de rook om ramen en deuren gesloten te houden en ventilatie in huis uit te zetten.

Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend, zegt een woordvoerder van de veiligheidsregio.