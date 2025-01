Storing ChatGPT verholpen, meldt moederbedrijf OpenAI

DEN HAAG (ANP) - De storing in ChatGPT is verholpen. Dat meldt OpenAI, het moederbedrijf van de populaire chatbot, op de statuspagina van het bedrijf. "Alle systemen zijn operationeel", is daar te lezen. Ook op storingswebsite allestoringen.nl is het aantal meldingen aan het einde van de middag flink teruggelopen.

Op allestoringen.nl kwamen net na het middaguur veel meldingen binnen. Halverwege de middag meldde OpenAI de oorzaak te hebben vastgesteld en aan een oplossing te werken. Wat de precieze oorzaak van de storing was, is niet bekendgemaakt.