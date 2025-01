EU sluit financiering grenshekken niet langer uit

STRAATSBURG (ANP) - Eurocommissaris Magnus Brunner (Migratie) sluit niet uit dat fysieke barrières als hekken of muren aan de buitengrenzen van de EU vanaf 2027 uit EU-budget kunnen worden betaald. Nu krijgen lidstaten alleen EU-budget voor bijvoorbeeld grensbewakingssystemen of mobiele grenscontroles. De Europese Commissie weigerde altijd hekken of muren voor lidstaten te betalen, maar ook op dit punt is de politieke verschuiving naar rechts in de Europese Unie zichtbaar.

De afgelopen jaren was en is EU-financiering beschikbaar voor lidstaten "om goed uitgeruste en moderne infrastructuur te bieden voor veiligheid aan de Europese buitengrenzen", zei Brunner donderdagmiddag in een interpellatiedebat in het Europees Parlement. "Dat moet ook helpen bij de bestrijding van irreguliere migratie." Als lidstaten hekken of muren aan hun Europese buitengrenzen willen plaatsen, moeten ze dat nu zelf betalen.