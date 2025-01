Chipfondsen trekken Amsterdamse aandelenbeurs omlaag

AMSTERDAM (ANP) - Chipfondsen hebben op de aandelenbeurs in Amsterdam de AEX omlaag getrokken. Daarmee was de beursgraadmeter een uitzondering in Europa, want op andere beursvloeren waren winsten te zien op de koersenborden.

ASML, ASMI en Besi eindigden tot 5 procent lager. De verliezen volgden op kwartaalcijfers van SK Hynix die niet voldeden aan de hooggespannen verwachtingen van beleggers. De Zuid-Koreaanse chipproducent, een belangrijke klant van ASML, waarschuwde ook dat de toename in investeringen beperkt zal zijn.

De AEX-index eindigde 0,6 procent lager op 909,11 punten. De MidKap zakte 0,2 procent tot 833,99 punten. De beurzen in Frankfurt, Parijs en Londen stegen tot bijna 0,8 procent.