Storingen in 97 procent computers verholpen, meldt CrowdStrike

AUSTIN (ANP) - Een week nadat een automatische update van cyberbeveiligingsbedrijf CrowdStrike een wereldwijde computerstoring veroorzaakte, is 97 procent van de systemen weer hersteld. Dat meldt CrowdStrike-topman George Kurtz op LinkedIn.

"We begrijpen echter dat ons werk nog niet af is, en we blijven ons inzetten om elk getroffen systeem te herstellen", schrijft Kurtz. "Onze klanten die nog steeds getroffen zijn, weten dat we niet zullen rusten voordat we volledig herstel hebben bereikt".

In totaal werden circa 8,5 miljoen computers getroffen door de storing. De automatische update van CrowdStrike bevatte een fout, waardoor wereldwijd computers van een groot aantal banken, vliegvelden, ziekenhuizen en overheidsorganisaties niet meer wilden opstarten.

Kurtz betuigt in het LinkedIn-bericht nogmaals zijn spijt. "Ik betreur de overlast die deze storing heeft veroorzaakt ten zeerste en bied iedereen die hierdoor is getroffen persoonlijk mijn verontschuldigingen aan. Hoewel ik geen perfectie kan beloven, kan ik wel verzekeren dat we de problemen doelgericht, effectief en met een gevoel van urgentie aanpakken".