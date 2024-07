Inspectie ziet bijna 200 overtredingen flitsbezorgers in 1,5 maand

DEN HAAG (ANP) - De Nederlandse Arbeidsinspectie heeft in anderhalve maand tijd meer dan 180 overtredingen geconstateerd bij twee bedrijven in de flitsbezorging en een platform waarvan zij gebruikmaakten. Volgens een woordvoerder gaat het om een "opvallend hoog" aantal. In bijna alle gevallen was sprake van illegale arbeid.

Om welke bedrijven het precies gaat, wil de inspectie niet zeggen. Wel is duidelijk dat ze een boete kunnen verwachten. De precieze hoogte van de boetes is nog niet bekend, maar het totale bedrag kan oplopen tot bijna 1,6 miljoen euro.

De overtredingen zijn al van even geleden. De inspectie constateerde de overtredingen in de periode van eind maart tot half mei 2023. Dat de praktijken nu pas naar buiten komen, komt omdat eerst uitgebreid onderzoek is gedaan.

Geen tewerkstellingsvergunning

Bij controles in verschillende steden in het land trof de inspectie personen aan die niet gerechtigd waren om in Nederland te werken. Volgens de inspectie hadden de flitsbezorgbedrijven geen tewerkstellingsvergunning voor hen aangevraagd.

In de maanden daarna dook de toezichthouder in de administratie van de ondernemingen om te zien of dit vaker voorkwam. Dit bleek het geval te zijn.