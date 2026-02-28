ECONOMIE
Straat van Hormuz vrijwel leeg na sluitingsmeldingen aan schepen

Economie
door anp
zaterdag, 28 februari 2026 om 18:00
TEHERAN (ANP/RTR/AFP) - De Straat van Hormuz, de ingang van de olierijke Perzische Golf, is zaterdag zo goed als leeggeraakt na oproepen van Iraanse autoriteiten aan schepen om niet meer door de zeestraat te varen. Dat blijkt uit gegevens van de site MarineTraffic, waar de locatie van schepen wereldwijd te volgen is. Aan weerszijden van de belangrijke vaarroute hopen de wachtende schepen zich op.
Schepen kregen via de radio de boodschap dat "geen enkel schip door de Straat van Hormuz mag varen". Dat bericht zou afkomstig zijn van de Iraanse Revolutionaire Garde, zei een bron binnen de EU-marinemissie Aspides tegen persbureau Reuters. Maar Iran heeft formeel niet bevestigd dat zo'n bevel is gegeven.
Het Britse agentschap United Kingdom Maritime Trade Operations (UKMTO) meldde ook dat het meldingen van schepen had ontvangen die berichten over een sluiting van de zeestraat kregen. Eerder op de dag werd al duidelijk dat meerdere scheepvaartbedrijven, oliemaatschappijen en handelshuizen schepen uit voorzorg niet meer door de zeestraat lieten varen.
