Hezbollah steunt Iran, maar zegt geen militaire steun toe

BEIROET (ANP/RTR/AFP) - Hezbollah heeft solidariteit uitgesproken met bondgenoot Iran. De Libanese groep waarschuwt in een verklaring dat de Amerikaanse en Israëlische aanvallen "ernstige gevolgen" zullen hebben voor iedereen in de regio als niet wordt ingegrepen. Hezbollah stelt echter niet of het zich gaat mengen in de strijd.

Hezbollah, dat een politieke en gewapende tak heeft, geldt in Libanon als erg invloedrijk en is ook een belangrijke bondgenoot van Iran. De organisatie kwam verzwakt uit een oorlog met Israël in 2024. Toen is onder meer leider Hassan Nasrallah gedood. Israël zou Libanon nieuwe aanvallen in het vooruitzicht hebben gesteld als Hezbollah zich mengt in een conflict tussen de VS en Iran.