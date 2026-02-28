ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

VN-Veiligheidsraad bijeen voor spoedoverleg na aanvallen op Iran

Samenleving
door anp
zaterdag, 28 februari 2026 om 18:04
anp280226161 1
NEW YORK (ANP/RTR/AFP) - De VN-Veiligheidsraad wordt bijeengeroepen voor een spoedoverleg na de Israëlische en Amerikaanse aanvallen op Iran. De bijeenkomst staat gepland voor 22.00 uur Nederlandse tijd.
Iran heeft na de aanvallen zelf ook aanvallen uitgevoerd op Amerikaanse bases in het Midden-Oosten. Onder meer in Bahrein, Koeweit, Qatar en de Verenigde Arabische Emiraten worden nog altijd explosies gemeld.
Verschillende landen hadden aangedrongen op een spoedbijeenkomst om de situatie te bespreken, waaronder Frankrijk, Bahrein, Rusland en China. Ook Iran zelf wilde de Veiligheidsraad bijeen.
In een brief aan de secretaris-generaal van de VN, António Guterres, riep de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Abbas Araghchi op om "de agressiedaden van de Amerikaanse en Israëlische regimes aan te pakken" en "onmiddellijk de benodigde maatregelen te nemen om dit onrechtmatige gebruik van geweld te stoppen".
loading

POPULAIR NIEUWS

167977607_m

7 kenmerken van mentaal sterke mensen

ANP-88446532

De zeven van Markuszower: hoe een geheime opstand de PVV deed scheuren

260226VER_2031900915_clinton1

Bill en Hilary spraken elkaar tegen over Epstein.

gandr-collage

Rob Jetten bejubeld in VI, Johan Derksen lyrisch: ‘Een fenomeen!’

6B33JFLZURFRRCE5N3CTCXB5XU

Paniek bij CNN: ook daar wordt Trump de baas

anp280226110 1

Rusland eist stopzetten aanvallen op Iran

Loading