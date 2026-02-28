VN-Veiligheidsraad bijeen voor spoedoverleg na aanvallen op Iran

NEW YORK (ANP/RTR/AFP) - De VN-Veiligheidsraad wordt bijeengeroepen voor een spoedoverleg na de Israëlische en Amerikaanse aanvallen op Iran. De bijeenkomst staat gepland voor 22.00 uur Nederlandse tijd.

Iran heeft na de aanvallen zelf ook aanvallen uitgevoerd op Amerikaanse bases in het Midden-Oosten. Onder meer in Bahrein, Koeweit, Qatar en de Verenigde Arabische Emiraten worden nog altijd explosies gemeld.

Verschillende landen hadden aangedrongen op een spoedbijeenkomst om de situatie te bespreken, waaronder Frankrijk, Bahrein, Rusland en China. Ook Iran zelf wilde de Veiligheidsraad bijeen.

In een brief aan de secretaris-generaal van de VN, António Guterres, riep de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Abbas Araghchi op om "de agressiedaden van de Amerikaanse en Israëlische regimes aan te pakken" en "onmiddellijk de benodigde maatregelen te nemen om dit onrechtmatige gebruik van geweld te stoppen".