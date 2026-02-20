Strafrechtelijk onderzoek naar fraude notaris Oranje afgerond

DEN HAAG (ANP) - Het strafrechtelijk onderzoek naar de miljoenenfraude door notaris Frank Oranje bij landsadvocaat Pels Rijcken is afgerond. Het Openbaar Ministerie legt boetes van 400.000 euro op aan twee vennootschappen van de in 2020 overleden voormalige notaris. Het onderzoek naar zijn weduwe wordt niet voortgezet.

Notaris Frank Oranje fraudeerde gedurende een periode van ruim vijftien jaar. Hij sluisde jarenlang miljoenen euro's door naar privérekeningen. "Hij maakte gebruik van vervalste stukken en wist met zijn status en positie binnen het notariaat ontdekking van de fraude te voorkomen", schrijft het OM.

Uit onderzoek van het OM blijkt dat hij voor ruim 9,1 miljoen euro ontvreemdde. Oranje pleegde zelfmoord toen het onderzoek nog liep en het nieuws nog niet naar buiten was gekomen.

De strafzaak tegen de weduwe van de notaris die sinds 2020 liep, is geseponeerd. Er is onvoldoende bewijs gevonden waaruit blijkt dat zij wist dat geld van haar man uit een misdrijf afkomstig was.